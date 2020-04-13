Деревянные дома под ключ

Мечтаете жить в красивом уютном доме? Мы проектируем и строим деревянные дома: по каркасной технологии, из профилированного бруса, из бревна ручной рубки. Ведем фундаментные, ремонтные и отделочные работы. Производим и продаем пиломатериалы.

Выполняем работы под ключ на высоком профессиональном уровне с 1998 года. Оказываем широкий перечень дополнительных услуг.

Что мы строим:

Дома из бруса
дом из бруса
Срубы под усадку
Строим срубы под усадку
Каркасные дома
Каркасные дома, строительство под ключ.
Коттеджи
Строительство коттеджей по финским проектам
Дома из бревна
Дома из бревна ручной рубки
Деревянные бани
Строим деревянные бани из бревна, бруса

Проекты домов

Проект ПК-9
8,0х11,0
172 м2
1 648 000 руб. Проект ПК-9
Артикул: 309
  • Размер:
    8,0х11,0
  • Цена:
    1648000
  • Площадь, м2:
    172
Количество:
1 648 000 руб.
Проект ПК-10
8,2х10,5
131 м2
1 401 500 руб. Проект ПК-10
Артикул: 310
  • Размер:
    8,2х10,5
  • Цена:
    1401500
  • Площадь, м2:
    131
Количество:
1 401 500 руб.
Проект ПК-11
7,5х11,5
150 м2
1 508 000 руб. Проект ПК-11
Артикул: 311
  • Размер:
    7,5х11,5
  • Цена:
    1508000
  • Площадь, м2:
    150
Количество:
1 508 000 руб.
Проект ПК-1
8,2x9,2
142 м2
Проект ПК-1
Артикул: 301
  • Размер:
    8,2x9,2
  • Площадь, м2:
    142
Количество:
0 руб.
Проект ДМ-4
6,0х6,0
57 м2
349 600 руб. Проект ДМ-4
Артикул: 504
  • Размер:
    6,0х6,0
  • Цена:
    349600
  • Площадь, м2:
    57
Количество:
349 600 руб.
Проект ДБ-1
5.0x9.0
77 м2
1 390 500 руб. Проект ДБ-1
Артикул: 201
  • Размер:
    5.0x9.0
  • Цена:
    1390500
  • Площадь, м2:
    77
Количество:
1 390 500 руб.
Проект ДБ-4
9,0х11,0
161 м2
2 985 000 руб. Проект ДБ-4
Артикул: 204
  • Размер:
    9,0х11,0
  • Цена:
    2985000
  • Площадь, м2:
    161
Количество:
2 985 000 руб.
Проект ДБ-5
10,5х8,5
138 м2
2 195 000 руб. Проект ДБ-5
Артикул: 205
  • Размер:
    10,5х8,5
  • Цена:
    2195000
  • Площадь, м2:
    138
Количество:
2 195 000 руб.
Проект KМ-27
10.0х10.0
170 м2
Проект KМ-27
Артикул: 827
  • Размер:
    10.0х10.0
  • Площадь, м2:
    170
Количество:
0 руб.
Проект дома KМ-31
7.0x8.0
63 м2
Проект дома KМ-31
Артикул: 831
  • Размер:
    7.0x8.0
  • Площадь, м2:
    63
Количество:
0 руб.
Проект дома KМ-34
8,5х8,6
100 м2
1 214 000 руб. Проект дома KМ-34
Артикул: 834
  • Размер:
    8,5х8,6
  • Цена:
    1214000
  • Площадь, м2:
    100
Количество:
1 214 000 руб.
БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ ПРОЕКТА!
БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ ПРОЕКТА!
Артикул: 901
Количество:
0 руб.
Больше проектов
Любой проект можно изменить: под Ваши пожелания, материалы и метраж

Учитываем не только стоимость строительства дома, но и расходы на его эксплуатацию, принимаем во внимание ваши пожелания, консультируем по всем нюансам от разработки проекта дома до его отделки..

Воплотим в реальность ваш замысел, полностью отвечающий представлениям о комфортабельном и качественном загородном доме.
Более 200 клиентов компании каждый год празднуют новоселье в построенных нами домах!

Построенные дома

  • Каркасный дом полтора этажа построен в Выборгском районе
  • Баня с мансардой построена в Гдовском районе Псковской области
  • Загородный дом построен в Тосненском районе по каркасной технологии
  • Каркасный дом под ключ построен в Курортном районе Ленобласти
  • Полутораэтажный каркасный дом с террасой построен в Выборгском районе
  • Дом из бруса с лоджией и террасой построен в Выборгском районе
  • Шикарный дом из строганного бревна построили в Приозерском районе
  • Коттедж под ключ построен по индивидуальному проекту в Псковской области
Все наши объекты

Строительные услуги

Преимущества строительства в нашей компании

  • Гарантия 5 лет!

    Гарантия 5 лет!

  • Скидки и подарки заказчикам

    Скидки и подарки
    всем заказчикам

  • Бесплатная доставка  

    Бесплатная доставка

  • Контроль качества загородного строительства

    Контроль качества на всех
    этапах строительства

  • Удобная схема оплаты: 30%-70%

    Удобная схема оплаты:
    30% при заключении Договора
    70% после окончания работ

  • Договор подряда

    Договор подряда
    фиксирует цены на
    материалы и работы

  • Профессиональные бригады

    Профессиональные
    русские бригады
    строителей

  • Своё производство

    Собственное
    деревообрабатывающее
    производство и столярный цех

С 1998 года мы строим современные деревянные дома, ведем отделочные работы, ремонтируем, реконструируем более 200 объектов ежегодно.
  • Строим под ключ
    Построим дом под ключ любого уровня сложности и метража с коммуникациями и отделкой в кратчайшие сроки. Введем в эксплуатацию электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализацию. Все этапы строительства от закладки фундамента, до завершения отделки под чутким контролем специалистов.
  • Проектируем дома
    Присылайте нам с эскиз или план дома, мы предоставим вам смету и чертежи сделаем бесплатно. В проект внесем корректировки не снижающие эксплуатационные характеристики будущего дома.
  • Фиксируем стоимость строительства
    Сумма, указанная в смете и договоре подряда, зафиксирована и остается неизменной на весь период действия договора. Никаких дополнительных расходов!
  • Широкий ассортимент услуг
    Проектирование, строительство домов и коттеджей под ключ, ремонтные и отделочные работы, фундаменты, демонтаж ветхих строений и т.д. Работаем на объектах любого уровня. Продаем качественные пиломатериалы собственного производства.
  • Соблюдаем сроки
    Сроки строительства, указанные в договоре, соблюдаются независимо от сложности объекта. Гарантируем, что ваше новоселье вы отпразднуете точно в срок!
  • Гарантия 5 лет
    На выполненные работы распространяется гарантия пять лет. После сдачи дома, мы вместе с вами будем следить за его состоянием, чтобы еще раз убедиться в том, что снова сделали все правильно!
  • Меняем материнский капитал на новый дом
    Распорядитесь материнским капиталом правильно, в рамках закона! Осуществите мечту - постройте новый дом, реконструируйте недостроенный на деньги материнского капитала или любой другой государственной субсидии.
  • Рассрочка на строительство
    Построить дом в рассрочку теперь не мечта, а реальность! Предлагаем вам беспроцентную рассрочку на строительство дачи, загородного дома, коттеджа без участия банка.
  • Выгодный кредит на строительство
    Ваш новый дом станет ближе с выгодной кредитной программой от 10,4% годовых от ЛОКО-Банка.

Репутация

Чтобы нам не пришлось краснеть перед вами за результат выполненной работы, у нас вы не найдете "куцых" комплектаций домов по демпинговым ценам, мы внимательны к мелочам и с гордостью можем заявить: более 30% заказчиков приходят к нам по рекомендациям от друзей и знакомых!

Мы ценим отзывы клиентов о нашей работе, собираем их многие годы. Каждая новая страничка, это результат плодотворного сотрудничества.

Оригинальные фотоотчеты — этапы строительных, ремонтных и реконструкционных работ расскажут о нашей деятельности гораздо полнее, чем это можно было бы описать словами.

Работаем в Северо-Западном федеральном округе: Санкт-Петербург и Ленинградская обл., Псков, Псковская обл., Великий Новгород, Новгородская обл., Центральном федеральном округе - Москва, Московская обл., Тульская обл., Калужская обл., Ярославская обл., и т.д.

СК СтройТехнологии – теплые дома для комфортной жизни!

Консультация по строительству домов из дерева
Это бесплатно и ни к чему вас не обязывает

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