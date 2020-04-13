Деревянные дома под ключ
Мечтаете жить в красивом уютном доме? Мы проектируем и строим деревянные дома: по каркасной технологии, из профилированного бруса, из бревна ручной рубки. Ведем фундаментные, ремонтные и отделочные работы. Производим и продаем пиломатериалы.
Выполняем работы под ключ на высоком профессиональном уровне с 1998 года. Оказываем широкий перечень дополнительных услуг.
Что мы строим:
Проекты домов
Учитываем не только стоимость строительства дома, но и расходы на его эксплуатацию, принимаем во внимание ваши пожелания, консультируем по всем нюансам от разработки проекта дома до его отделки..
Воплотим в реальность ваш замысел, полностью отвечающий представлениям о комфортабельном и качественном загородном доме.
Более 200 клиентов компании каждый год празднуют новоселье в построенных нами домах!
Строительные услуги
Преимущества строительства в нашей компании
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Гарантия 5 лет!
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Скидки и подарки
всем заказчикам
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Бесплатная доставка
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Контроль качества на всех
этапах строительства
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Удобная схема оплаты:
30% при заключении Договора
70% после окончания работ
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Договор подряда
фиксирует цены на
материалы и работы
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Профессиональные
русские бригады
строителей
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Собственное
деревообрабатывающее
производство и столярный цех
- Строим под ключ
Построим дом под ключ любого уровня сложности и метража с коммуникациями и отделкой в кратчайшие сроки. Введем в эксплуатацию электроснабжение, водоснабжение, отопление, канализацию. Все этапы строительства от закладки фундамента, до завершения отделки под чутким контролем специалистов.
- Проектируем дома
Присылайте нам с эскиз или план дома, мы предоставим вам смету и чертежи сделаем бесплатно. В проект внесем корректировки не снижающие эксплуатационные характеристики будущего дома.
- Фиксируем стоимость строительства
Сумма, указанная в смете и договоре подряда, зафиксирована и остается неизменной на весь период действия договора. Никаких дополнительных расходов!
- Широкий ассортимент услуг
Проектирование, строительство домов и коттеджей под ключ, ремонтные и отделочные работы, фундаменты, демонтаж ветхих строений и т.д. Работаем на объектах любого уровня. Продаем качественные пиломатериалы собственного производства.
- Соблюдаем сроки
Сроки строительства, указанные в договоре, соблюдаются независимо от сложности объекта. Гарантируем, что ваше новоселье вы отпразднуете точно в срок!
- Гарантия 5 лет
На выполненные работы распространяется гарантия пять лет. После сдачи дома, мы вместе с вами будем следить за его состоянием, чтобы еще раз убедиться в том, что снова сделали все правильно!
- Меняем материнский капитал на новый дом
Распорядитесь материнским капиталом правильно, в рамках закона! Осуществите мечту - постройте новый дом, реконструируйте недостроенный на деньги материнского капитала или любой другой государственной субсидии.
- Рассрочка на строительство
Построить дом в рассрочку теперь не мечта, а реальность! Предлагаем вам беспроцентную рассрочку на строительство дачи, загородного дома, коттеджа без участия банка.
- Выгодный кредит на строительство
Ваш новый дом станет ближе с выгодной кредитной программой от 10,4% годовых от ЛОКО-Банка.
Репутация
Чтобы нам не пришлось краснеть перед вами за результат выполненной работы, у нас вы не найдете "куцых" комплектаций домов по демпинговым ценам, мы внимательны к мелочам и с гордостью можем заявить: более 30% заказчиков приходят к нам по рекомендациям от друзей и знакомых!
Мы ценим отзывы клиентов о нашей работе, собираем их многие годы. Каждая новая страничка, это результат плодотворного сотрудничества.
Оригинальные фотоотчеты — этапы строительных, ремонтных и реконструкционных работ расскажут о нашей деятельности гораздо полнее, чем это можно было бы описать словами.
Работаем в Северо-Западном федеральном округе: Санкт-Петербург и Ленинградская обл., Псков, Псковская обл., Великий Новгород, Новгородская обл., Центральном федеральном округе - Москва, Московская обл., Тульская обл., Калужская обл., Ярославская обл., и т.д.
СК СтройТехнологии – теплые дома для комфортной жизни!
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