Деревянные дома под ключ

Мечтаете жить в красивом уютном доме? Мы проектируем и строим деревянные дома: по каркасной технологии, из профилированного бруса, из бревна ручной рубки. Ведем фундаментные, ремонтные и отделочные работы. Производим и продаем пиломатериалы. Выполняем работы под ключ на высоком профессиональном уровне с 1998 года. Оказываем широкий перечень дополнительных услуг.

Больше проектов Любой проект можно изменить: под Ваши пожелания, материалы и метраж

Учитываем не только стоимость строительства дома, но и расходы на его эксплуатацию, принимаем во внимание ваши пожелания, консультируем по всем нюансам от разработки проекта дома до его отделки.. Воплотим в реальность ваш замысел, полностью отвечающий представлениям о комфортабельном и качественном загородном доме.

Более 200 клиентов компании каждый год празднуют новоселье в построенных нами домах!